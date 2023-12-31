Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Комендант Київської області відповів, чи планується масове вручення повісток на блокпостах arrow

Комендант Київської області відповів, чи планується масове вручення повісток на блокпостах

31 грудня 2023 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Комендант Київської області відповів, чи планується масове вручення повісток на блокпостах
Блокпост у Київській області. Фото: КМВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області посилюють безпекові заходи, у зв'язку з чим збільшилася кількість блокпостів. З'явилася інформація, що метою цього є вручення повісток, проте в комендатурі Київської області це спростували.

Про це розповів комендант Київської області підполковник Руслан Олійник в інтерв'ю ТСН.

Читайте також:

Чи вручатимуть повістки на блокпостах

Він пояснив, що заходи з посилення контрдиверсійних і безпекових заходів проводяться стабільно один-два рази на місяць.

Так, їх мета — виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Водночас передбачено перевірку, огляд майна та транспортних засобів на блокпостах — саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи, які триватимуть до 6 січня.

Стосовно чуток про пошук ухилянтів таким способом він відповів, що пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон.

"Заходи стосуються не лише мешканців Києва та Київської області. Зараз ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України", — сказав Олійник.

Він зауважив, що в цих заходах немає якогось вузького ефекту, який планують отримати — це комплекс завдань із безпекових питань.

Також комендант додав, що збільшення кількості блокпостів не пов'язані з посиленням мобілізації.

Нагадаємо, що з 28 грудня до 6 січня у Київській області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. У зв'язку з цим, в регіоні збільшиться кількість блокпостів на дорогах.

Також ми писали, що уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі