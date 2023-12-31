Комендант Київської області відповів, чи планується масове вручення повісток на блокпостах

Блокпост у Київській області. Фото: КМВА

У Київській області посилюють безпекові заходи, у зв'язку з чим збільшилася кількість блокпостів. З'явилася інформація, що метою цього є вручення повісток, проте в комендатурі Київської області це спростували.

Про це розповів комендант Київської області підполковник Руслан Олійник в інтерв'ю ТСН.

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Він пояснив, що заходи з посилення контрдиверсійних і безпекових заходів проводяться стабільно один-два рази на місяць.

Так, їх мета — виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Водночас передбачено перевірку, огляд майна та транспортних засобів на блокпостах — саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи, які триватимуть до 6 січня.

Стосовно чуток про пошук ухилянтів таким способом він відповів, що пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон.

"Заходи стосуються не лише мешканців Києва та Київської області. Зараз ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України", — сказав Олійник.

Він зауважив, що в цих заходах немає якогось вузького ефекту, який планують отримати — це комплекс завдань із безпекових питань.

Також комендант додав, що збільшення кількості блокпостів не пов'язані з посиленням мобілізації.

Нагадаємо, що з 28 грудня до 6 січня у Київській області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. У зв'язку з цим, в регіоні збільшиться кількість блокпостів на дорогах.

Також ми писали, що уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.