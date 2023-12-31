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Комендант Киевской области ответил, планируется ли массовое вручение повесток на блокпостах

31 декабря 2023 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Комендант Киевской области ответил, планируется ли массовое вручение повесток на блокпостах
Блокпост Киевской области. Фото: КМВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области усиливают меры безопасности, в связи с чем увеличилось количество блокпостов. Появилась информация, что целью этого является вручение повесток, однако в комендатуре Киевской области это опровергли.

Об этом рассказал комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в интервью ТСН.

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Он пояснил, что мероприятия по усилению контрдиверсионных и мер безопасности проводятся стабильно один-два раза в месяц.

Так, их цель — выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В то же время предусмотрена проверка, досмотр имущества и транспортных средств на блокпостах — именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия, которые продлятся до 6 января.

По поводу слухов о поиске ухилянцев таким способом он ответил, что поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех людей, нарушающих закон.

"Мероприятия касаются не только жителей Киева и Киевской области. Сейчас эти регионы являются транзитной зоной, через которую передвигаются жители со всех уголков Украины", — сказал Олейник.

Он отметил, что в этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, который планируют получить — это комплекс задач по вопросам безопасности.

Также комендант добавил, что увеличение количества блокпостов не связано с усилением мобилизации.

Напомним, что с 28 декабря по 6 января в Киевской области усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности. В связи с этим, в регионе увеличится количество блокпостов на дорогах.

Также мы писали, что правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.

 

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