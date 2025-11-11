Не спілкуюсь з тими, хто два роки ховається вдома — військовий про ухилянтів

Командир 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сергій Третяк. Фото: Кадр з інтерв'ю

Командир однієї з бригад, що тримає оборону на Покровському напрямку, Сергій Третяк із позивним "Буржуй", розповів про причини суперечливого ставлення до мобілізації в Україні. На його думку, основна проблема полягає у небажанні значної частини суспільства відмовитися від звичного комфорту та ризикувати життям на війні.

Свою думку про суспільні настрої офіцер висловив в інтерв’ю для "Армія TV".

Сергій Третяк, який командує 68 окремою єгерською бригадою імені Олекси Довбуша, назвав мобілізацію "піковою точкою, яка не подобається всім", і наголосив, що навколо неї сформувалося дві ворогуючі "барикади" у суспільстві.

"І є ті дві барикади, які між собою воюють. Одні цивільні, в яких є в сім’ї ті, хто воює, то вони за мобілізацію і кажуть, що наших рідних хтось має міняти, щоб вони мали час на перепочинок. А ті, в кого ніхто не воює і вони не хочуть, щоб їх рідні туди йшли, то вони кажуть, що це неправильна мобілізація, але при цьому не можуть відповісти, яке ж є розв'язання проблеми", — зазначив Третяк.

Військовий пояснив, що така позиція є наслідком того, що люди звикли до мирного життя та не хочуть ризикувати.

"Зрозуміло, що люди не хочуть іти воювати, бо всі звикли до своєї зони комфорту, а на війні її немає, а також ніхто не хоче ризикувати своїм життям. Я знаю людей, які два роки з квартири не виходять. Я з такими людьми не спілкуюся, але таких людей знаю", — зазначив він.

Сергій Третяк розповів, що його бригада, сформована у 2022 році, переважно складається з добровольців, які самі виявили бажання захищати країну, і яких не привезли "в бусі сюди насильно". Він наголосив, що завдяки цьому "костяку" досвідчених воїнів, які воюють вже четвертий рік, нові мобілізовані, яких зараз приходить небагато, успішно вливаються в колектив та розвиваються, переймаючи досвід.

