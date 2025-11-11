Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Комфорт vs. Фронт — военный о нежелании мужчин воевать

Комфорт vs. Фронт — военный о нежелании мужчин воевать

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 04:30
обновлено: 01:18
Не общаюсь с теми, кто два года прячется дома — военный об уклонистах
Командир 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Сергей Третьяк. Фото: Кадр из интервью

Командир одной из бригад, которая держит оборону на Покровском направлении, Сергей Третьяк с позывным "Буржуй", рассказал о причинах противоречивого отношения к мобилизации в Украине. По его мнению, основная проблема заключается в нежелании значительной части общества отказаться от привычного комфорта и рисковать жизнью на войне.

Свое мнение об общественных настроениях офицер высказал в интервью для "Армия TV".

Реклама
Читайте также:

Общественный раскол - две "баррикады" воюют из-за мобилизации

Сергей Третьяк, который командует 68 отдельной егерской бригадой имени Олексы Довбуша, назвал мобилизацию "пиковой точкой, которая не нравится всем", и отметил, что вокруг нее сформировалось две враждующие "баррикады" в обществе.

"И есть те две баррикады, которые между собой воюют. Одни гражданские, у которых есть в семье те, кто воюет, то они за мобилизацию и говорят, что наших родных кто-то должен менять, чтобы они имели время на передышку. А те, у кого никто не воюет и они не хотят, чтобы их родные туда шли, то они говорят, что это неправильная мобилизация, но при этом не могут ответить, какое же есть решение проблемы", — отметил Третьяк.

Военный пояснил, что такая позиция является следствием того, что люди привыкли к мирной жизни и не хотят рисковать.

"Понятно, что люди не хотят идти воевать, потому что все привыкли к своей зоне комфорта, а на войне ее нет, а также никто не хочет рисковать своей жизнью. Я знаю людей, которые два года из квартиры не выходят. Я с такими людьми не общаюсь, но таких людей знаю", — отметил он.

Сергей Третьяк рассказал, что его бригада, сформированная в 2022 году, преимущественно состоит из добровольцев, которые сами изъявили желание защищать страну, и которых не привезли "в бусе сюда насильно". Он отметил, что благодаря этому "костяку" опытных воинов, которые воюют уже четвертый год, новые мобилизованные, которых сейчас приходит немного, успешно вливаются в коллектив и развиваются, перенимая опыт.

Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали Покровск с высоты птичьего полета.

А 8 ноября украинские воины отбили 57 атак российских оккупантов на Покровском направлении.

ВСУ армия мобилизация военнообязанные фронт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации