Не общаюсь с теми, кто два года прячется дома — военный об уклонистах

Командир одной из бригад, которая держит оборону на Покровском направлении, Сергей Третьяк с позывным "Буржуй", рассказал о причинах противоречивого отношения к мобилизации в Украине. По его мнению, основная проблема заключается в нежелании значительной части общества отказаться от привычного комфорта и рисковать жизнью на войне.

Свое мнение об общественных настроениях офицер высказал в интервью для "Армия TV".

Сергей Третьяк, который командует 68 отдельной егерской бригадой имени Олексы Довбуша, назвал мобилизацию "пиковой точкой, которая не нравится всем", и отметил, что вокруг нее сформировалось две враждующие "баррикады" в обществе.

"И есть те две баррикады, которые между собой воюют. Одни гражданские, у которых есть в семье те, кто воюет, то они за мобилизацию и говорят, что наших родных кто-то должен менять, чтобы они имели время на передышку. А те, у кого никто не воюет и они не хотят, чтобы их родные туда шли, то они говорят, что это неправильная мобилизация, но при этом не могут ответить, какое же есть решение проблемы", — отметил Третьяк.

Военный пояснил, что такая позиция является следствием того, что люди привыкли к мирной жизни и не хотят рисковать.

"Понятно, что люди не хотят идти воевать, потому что все привыкли к своей зоне комфорта, а на войне ее нет, а также никто не хочет рисковать своей жизнью. Я знаю людей, которые два года из квартиры не выходят. Я с такими людьми не общаюсь, но таких людей знаю", — отметил он.

Сергей Третьяк рассказал, что его бригада, сформированная в 2022 году, преимущественно состоит из добровольцев, которые сами изъявили желание защищать страну, и которых не привезли "в бусе сюда насильно". Он отметил, что благодаря этому "костяку" опытных воинов, которые воюют уже четвертый год, новые мобилизованные, которых сейчас приходит немного, успешно вливаются в коллектив и развиваются, перенимая опыт.

