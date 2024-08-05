Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років arrow

Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

5 серпня 2024 15:09
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні скасують мобілізацію чоловіків до 25 років, - Гончаренко
Військовослужбовці. Фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони у понеділок, 5 серпня, підтримав законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років. Йдеться про громадян, які не пройшли строкову службу або хто не навчався на військовій кафедрі. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Заборона мобілізації з 18 до 25 років

За словами Гончаренка, законопроєкт забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. 

"Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою", — зауважив депутат.

Тепер цей документ будуть розглядати в сесійній залі Верховної Ради. 

Також важливі новини дня по темі:

Верховна Рада Олексій Гончаренко військовий призов військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП чоловіки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:26 У Кремлі нагородять педагогів-зрадників із тимчасово окупованих територій України, — "Спротив"

15:21 Прикордонники затримали "плавців", які намагались переплисти Тису у рятувальних жилетах

15:16 Будівництво на Французькому бульварі в Одесі зупинено — у чому причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просить припинити цькування

15:09 Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 В Міноборони Британії розповіли, що чекає мігрантів у Росії за відмову вирушити на війну

15:01 Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді

15:00 У Львові розпочалося апеляційне засідання щодо вбивства Фаріон

14:56 Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

14:50 У Львівській області викрили лабораторії з вирощення конопель

15:26 У Кремлі нагородять педагогів-зрадників із тимчасово окупованих територій України, — "Спротив"

15:21 Прикордонники затримали "плавців", які намагались переплисти Тису у рятувальних жилетах

15:16 Будівництво на Французькому бульварі в Одесі зупинено — у чому причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просить припинити цькування

15:09 Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 В Міноборони Британії розповіли, що чекає мігрантів у Росії за відмову вирушити на війну

15:01 Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді

15:00 У Львові розпочалося апеляційне засідання щодо вбивства Фаріон

14:56 Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

14:50 У Львівській області викрили лабораторії з вирощення конопель

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині