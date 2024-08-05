В Україні скасують мобілізацію чоловіків до 25 років, - Гончаренко

Військовослужбовці. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони у понеділок, 5 серпня, підтримав законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років. Йдеться про громадян, які не пройшли строкову службу або хто не навчався на військовій кафедрі.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Заборона мобілізації з 18 до 25 років

За словами Гончаренка, законопроєкт забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

"Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою", — зауважив депутат.

Тепер цей документ будуть розглядати в сесійній залі Верховної Ради.