В Украине отменят мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, - Гончаренко

Военнослужащие. Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне в понедельник, 5 августа, поддержал законопроект об отмене мобилизации до 25 лет. Речь идет о гражданах, которые не прошли срочную службу или не учились на военной кафедре.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Запрет мобилизации с 18 до 25 лет

По словам Гончаренко, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.

"Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели забрать, пользуясь той позорной нормой", — отметил депутат.

Теперь этот документ будут рассматриваться в сессионном зале Верховной Рады.