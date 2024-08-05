В Украине отменят мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, - Гончаренко

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект о запрете мобилизации до 25 лет
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне в понедельник, 5 августа, поддержал законопроект об отмене мобилизации до 25 лет. Речь идет о гражданах, которые не прошли срочную службу или не учились на военной кафедре.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Запрет мобилизации с 18 до 25 лет
По словам Гончаренко, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.
"Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели забрать, пользуясь той позорной нормой", — отметил депутат.
Теперь этот документ будут рассматриваться в сессионном зале Верховной Рады.
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