Кому скасують відстрочку до Нового року - всі зміни у жовтні

Оформлення документів про відстрочку у ТЦК. Фото: УНІАН

Частина громадян, які оформили відстрочку від мобілізації, у жовтні буде позбавлена цього права. Йдеться, зокрема, про тих громадян, які оформили відстрочку — наприклад, для навчання — нечесним шляхом.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Відстрочка, яку можна анулювати

В Україні продовжується загальна мобілізація, від якої захищена частина військовозобов’язаних, які оформити відстрочку з різних причин — стан здоров’я, сімейні нюанси (багатодітні батьки, батьки-одинаки, догляд за близькими родичами з інвалідністю тощо).

Втім, йдеться у матеріалі, у тих військовозобов’язаних, які оформили відстрочку від мобілізації незаконним шляхом, відстрочка буде анульована.

Приклад відстрочки, отриманої нечесним шляхом

Так, у Закарпатській області затримали ректора та проректора одного із приватних університетів. Їх звинувачують у тому, що вони без вступних іспитів зарахували на бакалаврат власного вишу 225 громадян, які намагалися ухилитися від мобілізації.

Відстрочка для навчання, отримана таким чи іншим незаконним шляхом, буде анульована, і такого громадянина можуть мобілізувати.

Нагадаємо, раніше Мін'юст підтримав МОН у рішенні про скасування відстрочки для аспірантів-контрактників.

Також ми писали про усі причини для анулювання відстрочки від мобілізації.