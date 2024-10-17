Кому отменят отсрочку к Новому году – все изменения в октябре

Оформление документов об отсрочке в ТЦК Фото: УНІАН

Часть граждан, оформивших отсрочку от мобилизации, в октябре будет лишена этого права. Речь идет, в частности, о гражданах, которые оформили отсрочку — например, для обучения — нечестным путем.

Об этом говорится в материале "Новости.PRO".

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В Украине продолжается общая мобилизация, от которой защищена часть военнообязанных, оформивших отсрочку по разным причинам — состояние здоровья, семейные нюансы (многодетные родители, родители-одиночки, уход за близкими родственниками с инвалидностью и т.п.).

Впрочем, говорится в материале, у военнообязанных, которые оформили отсрочку от мобилизации незаконным путем, отсрочка будет аннулирована.

Пример отсрочки, полученной нечестным путём

Так, в Закарпатской области задержан ректор и проректор одного из частных университетов. Их обвиняют в том, что они без вступительных экзаменов зачислили на бакалавриат своего вуза 225 граждан, пытавшихся уклониться от мобилизации.

Отсрочка для обучения, полученная таким или иным незаконным путем, будет аннулирована и такого гражданина могут мобилизовать.

Напомним, ранее Минюст поддержал МОН в решении об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников.

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