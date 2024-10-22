Оформлення документів про інвалідність. Фото: varta1

У жовтні 2024 року Міністерство охорони здоров’я перевірило кільканадцять тисяч рішень про встановлення інвалідності. У частини громадян інвалідність, яка була встановлена сумнівним шляхом, скасували — тож їх тепер можуть мобілізувати.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит "Українських Новин".

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Перевірка рішень про інвалідність

У жовтні Міністерство охорони здоров’я перевірило цілу низку рішень щодо встановлення інвалідності того чи іншого ступеню.

Після перевірки велика кількість рішень була визнана сумнівними.

"Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані", — йдеться у відповіді на запит.

Колишніх "людей з інвалідністю" можуть мобілізувати

Частині громадян, які раніше отримали другу групу інвалідності — встановили меншу групу, третю. А 36 громадянам взагалі скасували інвалідність.

У таких громадян, які завдяки фальшивій інвалідності оформили відстрочку від мобілізації, відстрочка буде скасована — і їх зможуть мобілізувати до Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого у жовтні можуть мобілізувати лише за згодою.

Також ми повідомляли, як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 року.