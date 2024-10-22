Новые правила мобилизации в октябре 2024 года – кому отменили инвалидность

Кому в октябре отменили инвалидность и могут мобилизовать
В октябре 2024 года Министерство здравоохранения проверило несколько тысяч решений об установлении инвалидности. У части граждан инвалидность, которая была установлена сомнительным путем, отменили — их теперь могут мобилизовать.
Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Українських Новин".
Проверка решений об инвалидности
В октябре Министерство здравоохранения проверило ряд решений по установлению инвалидности той или иной степени.
После проверки большое количество решений было признано сомнительным.
"В настоящее время проработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", — говорится в ответе на запрос.
Бывших "людей с инвалидностью" могут мобилизовать
Части граждан, ранее получивших вторую группу инвалидности — установили меньшую группу, третью. А 36 граждан вообще отменили инвалидность.
У таких граждан, которые благодаря фальшивой инвалидности оформили отсрочку от мобилизации, отсрочка будет отменена — и их смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.
Напомним, мы раньше писали о том, кого в октябре могут мобилизовать только с согласия.
Также мы сообщали о том, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!