Новые правила мобилизации в октябре 2024 года – кому отменили инвалидность

Оформление документов об инвалидности. Фото: varta1

В октябре 2024 года Министерство здравоохранения проверило несколько тысяч решений об установлении инвалидности. У части граждан инвалидность, которая была установлена сомнительным путем, отменили — их теперь могут мобилизовать.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Українських Новин".

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Проверка решений об инвалидности

В октябре Министерство здравоохранения проверило ряд решений по установлению инвалидности той или иной степени.

После проверки большое количество решений было признано сомнительным.

"В настоящее время проработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", — говорится в ответе на запрос.

Бывших "людей с инвалидностью" могут мобилизовать

Части граждан, ранее получивших вторую группу инвалидности — установили меньшую группу, третью. А 36 граждан вообще отменили инвалидность.

У таких граждан, которые благодаря фальшивой инвалидности оформили отсрочку от мобилизации, отсрочка будет отменена — и их смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Напомним, мы раньше писали о том, кого в октябре могут мобилизовать только с согласия.

Также мы сообщали о том, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 года.