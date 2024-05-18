Конфлікт за участю військових в одеській маршрутці — як прокоментували інцидент у ТЦК

Конфлікт із ТЦК в одеській маршрутці. Скриншот відео Telegram-каналу "Х...я Одесса"

В Одесі притягнули до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, які вранці, 17 травня, намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі таку поведінку своїх працівників засудили.

Про в п'ятницю, 17 травня, повідомили в Одеському ТЦК та СП.

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Скриншот повідомлення Одеського ТЦК та СП

Що відомо про конфлікт за участю представників ТЦК

У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що військовослужбовці ТЦК застосовують фізичну силу, аби витягнути з маршрутки одного з пасажирів-чоловіків, однак чоловіка починають захищати інші пасажири.

Також у ролику чутно, що після бурхливої реакції людей, один із військових просить, щоб його не чіпали, тому що він контужений.

Як прокоментували інцидент у ТЦК

У військкоматі зазначили, що військовослужбовців, які припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов’язків, притягнули до дисциплінарної відповідальності.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Втім, очевидний людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, в четвер, 16 травня, в одеській маршрутці також стався скандал за участю ТЦК. Група військових силоміць вивела чоловіка з маршрутки та посадила до бусу.

Також ми повідомляли про те, що в Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави через те, що двох акторів мобілізували до лав ЗСУ. Зараз у складі театральної команди залишилися чотири чоловіка, однак їх також можуть призвати.