Конфликт с участием военных в одесской маршрутке — как прокомментировали инцидент в ТЦК

Конфликт с ТЦК в одесской маршрутке. Скриншот видео Telegram-канала "Х...я Одесса"

В Одессе привлекли к дисциплинарной ответственности военнослужащих, которые утром, 17 мая, пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате такое поведение своих работников осудили.

Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Одесском ТЦК и СП.

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Скриншот сообщения Одесского ТЦК и СП

Что известно о конфликте с участием представителей ТЦК

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что военнослужащие ТЦК применяют физическую силу, чтобы вытащить из маршрутки одного из пассажиров-мужчин, однако мужчину начинают защищать другие пассажиры.

Также в ролике слышно, что после бурной реакции людей, один из военных просит, чтобы его не трогали, потому что он контужен.

Как прокомментировали инцидент в ТЦК

В военкомате отметили, что военнослужащих, допустивших нарушение норм и порядка общения с гражданами при исполнении служебных обязанностей, привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает такое поведение, системно проводит работу с личным составом по недопустимости применения физической силы и нецензурной брани. Впрочем, очевидный человеческий фактор и излишняя эмоциональность, как в поведении военных, так и в действиях гражданских лиц", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним, в четверг, 16 мая, в одесской маршрутке также произошел скандал с участием ТЦК. Группа военных силой вывела мужчину из маршрутки и посадила в бус.

Также мы сообщали о том, что в Молодежном театре Чернигова отменили представления из-за того, что двух актеров мобилизовали в ряды ВСУ. Сейчас в составе театральной команды осталось четыре мужчины, однако их также могут призвать.