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Конфлікти з ТЦК — Жорін прокоментував ухилення військовозобов'язаних від мобілізації

7 квітня 2024 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Конфлікти з ТЦК — Жорін прокоментував ухилення військовозобов'язаних від мобілізації
Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: dialog.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні частішають випадки конфліктів з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що викликає обурення у громадян. Водночас деякі з українців ховаються від мобілізації та тікають з країни.

Це прокоментував заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram у неділю, 7 квітня.

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"Велика частина українських громадян дуже люблять мусолити відео, як ТЦК когось десь затримує, та зовсім забувають про свою порядність та, мʼяко кажучи, не зовсім правильну позицію стосовно своєї держави", — написав він.

Жорін зазначив, що не розуміє, як можна ховатись, бігти з країни та залишати свою державу в такий складний час.

Також його обурюють випадки з підробленням інвалідністю та пошуком шляхів, як отримати бронь тощо. 

"З яким взагалі відношенням та думками живуть цивільні, які не хочуть захищати свій дім і своїх рідних?", — зауважив військовий.

На його думку, не правильно, що "народжені для війни" громадяни зобовʼязані захищати країну, коли інша категорія буде спокійно займатись своїми справами.

Тим паче, що ті люди, які пішли воювати добровільно, дали можливість іншим підготуватись — чомусь навчитися, вивезти рідних та закрити свої справи.

"Більшість з нас такої можливості не мали. І за ці два роки ми майже не бачимо родини і не буваємо вдома", — наголосив Жорін.

Щодо порушення прав працівниками ТЦК — він вважає, що вони виконують свою роботу. А у випадку перевищення повноважень потрібно призначати покарання.

"А ось працювати з позицією цієї частини українського суспільства "ненароджених для війни" набагато складніше", — додав військовий третьої окремої штурмової бригади.

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Скриншот допису Жоріна

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ставлення українців до військових і ТЦК.

Також ми писали, що на Одещині чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус.

мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Максим Жорін

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