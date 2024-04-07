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Конфликты с ТЦК — Жорин прокомментировал уклонение военнообязанных от мобилизации

7 апреля 2024 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Конфликты с ТЦК — Жорин прокомментировал уклонение военнообязанных от мобилизации
Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: dialog.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине учащаются случаи конфликтов с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки, что вызывает негодование у граждан. В то же время некоторые украинцы скрываются от мобилизации и бегут из страны.

Это прокомментировал заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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"Большая часть украинских граждан очень любят мусолить видео, как ТЦК кого-то где-то задерживает, и совсем забывают о своей порядочности и, мягко говоря, не совсем правильной позиции по отношению к своему государству", — написал он.

Жорин отметил, что не понимает, как можно скрываться, бежать из страны и покидать свое государство в столь сложное время.

Его возмущают случаи с подделкой инвалидностью и поиском путей, как получить бронь и т.д.

"С каким вообще отношением и мыслями живут гражданские, не желающие защищать свой дом и своих родных?", — заметил военный.

По его мнению, не правильно, что "рожденные для войны" граждане обязаны защищать страну, когда другая категория будет спокойно заниматься своими делами.

Тем более, что те люди, которые пошли воевать добровольно, дали возможность другим подготовиться — чему-то научиться, вывезти родных и закрыть свои дела.

"Большинство из нас такой возможности не имели. И за эти два года мы почти не видим семьи и не бываем дома", — подчеркнул Жорин.

Что касается нарушения прав работниками ТЦК — он считает, что они выполняют свою работу. А в случае превышения полномочий следует назначать наказание.

"А вот работать с позицией этой части украинского общества "нерождавшихся для войны" гораздо сложнее", — добавил военный третьей отдельной штурмовой бригады.

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Скриншот поста Жорина

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношение украинцев к военным и ТЦК.

Также мы писали, что в Одесской области мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус.

мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
Максим Жорин

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