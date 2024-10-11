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Конфліктів між ТЦК та українцями можна уникнути — адвокат озвучив проблему

11 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — адвокат розповів, як уникнути конфліктів між ТЦК та громадянами
Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Мобілізація в Україні не рідко супроводжується непорозуміннями та конфліктами між військовозобов'язаними громадянами та представниками ТЦК. Це безперечно спричиняє тривогу серед населення та може вплинути на процес призову.

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Адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський у коментарі РБК-Україна розповів, як можна значно зменшити кількість конфліктів між ТЦК і громадянами. 

Так, за словами правознавця, одна з головних проблем, через яку відбуваються непорозуміння, — недостатня обізнаність громадян щодо прав і повноважень ТЦК, а також щодо своїх прав та обов'язків. 

Попри те, що повномасштабна війна в країні триває вже третій рік, багато людей і досі не знають, як правильно реагувати на вручення повістки, перевірку документів на вулиці або виклики до територіальних центрів комплектування.

"Навіть ті, хто проходить службу за контрактом або був мобілізований раніше, не завжди мають чітке розуміння своїх прав та обов'язків перед державою. Багато хто стикається з тим, що не знає, як діяти у разі отримання повістки, чи як правильно поводитися під час перевірки військово-облікових документів", — розповів адвокат.

 

Конфліктів між ТЦК та українцями можна уникнути — адвокат озвучив проблему
Військовозобов'язаний розмовляє з працівником ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

Савинський підкреслив, що для зменшення кількості конфліктів та стресових ситуацій необхідно підвищити рівень інформування громадян про юридичні аспекти мобілізації. Це можна зробити шляхом масштабної інформаційні кампанії, тобто роз'яснення прав та обов'язків, та надання доступу до професійної юридичної підтримки.

"Інформаційні матеріали, публічні консультації та семінари для громадян можуть суттєво знизити рівень тривожності. Люди мають знати, що повістка чи перевірка документів не завжди означає негайний призов або якісь санкції", — зауважив правознавець.

Крім того, на думку Савинського, громадяни повинні мати доступ до професійних юридичних консультацій — для правильного реагування на дії ТЦК. До прикладу, щоб військовозобов'язана особа могла звернутися за допомогою до адвоката, щоб з'ясувати, чи була їй вручена повістка відповідно до вимог закону. 

"Юридична обізнаність і правильна взаємодія з цими органами допоможуть уникнути зайвих конфліктів та сприятимуть більш ефективній мобілізації", — підсумував Сергій Савинський.

Раніше ми писали, що у ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку.

Нагадаємо, ми розповідали, як відбувається процес постановки на військовий облік 2024 року.

Також ми інформували, як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня 2024 року.

конфлікт мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані права повноваження

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