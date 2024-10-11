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Конфликтов между ТЦК и украинцами можно избежать — адвокат озвучил проблему

11 октября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — адвокат рассказал, как избежать конфликтов между ТЦК и гражданами
Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Мобилизация в Украине не редко сопровождается недоразумениями и конфликтами между военнообязанными гражданами и представителями ТЦК. Это, безусловно, вызывает тревогу среди населения и может повлиять на процесс призыва.

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Адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский в комментарии РБК-Украина рассказал, как можно значительно снизить количество конфликтов между ТЦК и гражданами.

Так, по словам правоведа, одна из главных проблем, по которой происходят недоразумения, — недостаточная осведомленность граждан о правах и полномочиях ТЦК, а также о своих правах и обязанностях.

Несмотря на то, что полномасштабная война в стране продолжается уже третий год, многие люди до сих пор не знают, как правильно реагировать на вручение повестки, проверку документов на улице или вызовы в территориальные центры комплектования.

"Даже те, кто проходит службу по контракту или был мобилизован раньше, не всегда имеют четкое понимание своих прав и обязанностей перед государством. Многие сталкиваются с тем, что не знают, как действовать в случае получения повестки, или как правильно вести себя во время проверки военно-учетных документов", — рассказал адвокат.

 

Конфликтов между ТЦК и украинцами можно избежать - адвокат озвучил проблему
Военнообязанный разговаривает с работником ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

Савинский подчеркнул, что для уменьшения количества конфликтов и стрессовых ситуаций необходимо повысить уровень информирования граждан о юридических аспектах мобилизации. Это можно сделать путем масштабной информационной кампании, то есть разъяснения прав и обязанностей и предоставления доступа к профессиональной юридической поддержке.

"Информационные материалы, публичные консультации и семинары для граждан могут существенно снизить уровень тревожности. Люди должны знать, что повестка или проверка документов не всегда означает немедленный призыв или санкции", — отметил правовед.

Кроме того, по мнению Савинского, граждане должны иметь доступ к профессиональным юридическим консультациям для правильного реагирования на действия ТЦК. К примеру, чтобы военнообязанное лицо могло обратиться за помощью к адвокату, чтобы выяснить, была ли ему вручена повестка в соответствии с требованиями закона.

"Юридическая осведомленность и правильное взаимодействие с этими органами помогут избежать лишних конфликтов и будут способствовать более эффективной мобилизации", — подытожил Сергей Савинский.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение военного учета.

Напомним, мы рассказывали, как проходит процесс постановки на военный учет в 2024 году.

Также мы информировали, как ищут тех, кто не обновил данные до 16 июля 2024 года.

конфликт мобилизация ТЦК и СП военнообязанные права полномочия

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