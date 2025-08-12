Контракт 18-24 — Міноборони визначило підрозділи та посади, до яких можуть приєднатися оператори БПС

Оператор безпілотних систем. Фото: Міноборони України

У Міноборони України визначили перелік підрозділів та посад операторів БПС по "Контракту 18-24". Це пов'язано з розширенням експериментального проєкту для служби молодих воїнів, вік яких від 18 до 24 років.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

Де можуть служили оператори БПС за проєктом "Контракт 18-24"

"У зв’язку з розширенням експериментального проєкту "Контракт 18-24" на операторів безпілотних систем затверджений перелік підрозділів та штатних посад, на яких можуть служити добровольці у віці до 25 років", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Міноборони, тепер доступні 46 підрозділів ЗСУ для вибору. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних БПС "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк БПС "К-2".

Підрозділи, до яких молоді бійці можуть приєднатися за проєктом "Контракт 18-24". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Щодо посад, то затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією БПС в рамках цього проєкту. Серед них:

оператор FPV-дронів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що "Контракт 18-24" оновили. Що і для кого зміниться, читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, чому деякі кандидати отримують відмову.