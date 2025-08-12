Контракт 18-24 — Міноборони визначило підрозділи та посади, до яких можуть приєднатися оператори БПС

Контракт 18-24 для операторів БПС — підрозділи та посади
У Міноборони України визначили перелік підрозділів та посад операторів БПС по "Контракту 18-24". Це пов'язано з розширенням експериментального проєкту для служби молодих воїнів, вік яких від 18 до 24 років.
Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.
Де можуть служили оператори БПС за проєктом "Контракт 18-24"
"У зв’язку з розширенням експериментального проєкту "Контракт 18-24" на операторів безпілотних систем затверджений перелік підрозділів та штатних посад, на яких можуть служити добровольці у віці до 25 років", — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у Міноборони, тепер доступні 46 підрозділів ЗСУ для вибору. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних БПС "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк БПС "К-2".
Щодо посад, то затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією БПС в рамках цього проєкту. Серед них:
- оператор FPV-дронів;
- оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
- оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що "Контракт 18-24" оновили. Що і для кого зміниться, читайте за цим посиланням.
Також ми повідомляли, чому деякі кандидати отримують відмову.
Читайте Новини.LIVE!