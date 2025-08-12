Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Контракт 18-24 для операторов БПС — подразделения и должности

Контракт 18-24 для операторов БПС — подразделения и должности

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 01:50
Контракт 18-24 — Минобороны определило подразделения и должности, к которым могут присоединиться операторы БПС
Оператор беспилотных систем. Фото: Минобороны Украины

В Минобороны Украины определили перечень подразделений и должностей операторов БПС по "Контракту 18-24". Это связано с расширением экспериментального проекта для службы молодых воинов, возраст которых от 18 до 24 лет.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Где могут служили операторы БПС по проекту "Контракт 18-24"

"В связи с расширением экспериментального проекта "Контракт 18-24" на операторов беспилотных систем утвержден перечень подразделений и штатных должностей, на которых могут служить добровольцы в возрасте до 25 лет", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, теперь доступны 46 подразделений ВСУ для выбора. Среди них, в частности, 414-я отдельная бригада ударных БПС "Птицы Мадьяра" и 20 отдельный полк БПС "К-2".

Контракт 18-24 для операторів БПС — які є підрозділи та посади - фото 1
Подразделения, к которым молодые бойцы могут присоединиться по проекту "Контракт 18-24". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Что касается должностей, то утверждены 32 штатные должности, связанные с эксплуатацией БПС в рамках этого проекта. Среди них:

  • оператор FPV-дронов;
  • оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;
  • оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Напомним, недавно мы писали, что "Контракт 18-24" обновили. Что и для кого изменится, читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, почему некоторые кандидаты получают отказ.

мобилизация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации