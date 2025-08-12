Контракт 18-24 — Минобороны определило подразделения и должности, к которым могут присоединиться операторы БПС

Оператор беспилотных систем. Фото: Минобороны Украины

В Минобороны Украины определили перечень подразделений и должностей операторов БПС по "Контракту 18-24". Это связано с расширением экспериментального проекта для службы молодых воинов, возраст которых от 18 до 24 лет.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Где могут служили операторы БПС по проекту "Контракт 18-24"

"В связи с расширением экспериментального проекта "Контракт 18-24" на операторов беспилотных систем утвержден перечень подразделений и штатных должностей, на которых могут служить добровольцы в возрасте до 25 лет", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, теперь доступны 46 подразделений ВСУ для выбора. Среди них, в частности, 414-я отдельная бригада ударных БПС "Птицы Мадьяра" и 20 отдельный полк БПС "К-2".

Подразделения, к которым молодые бойцы могут присоединиться по проекту "Контракт 18-24". Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Что касается должностей, то утверждены 32 штатные должности, связанные с эксплуатацией БПС в рамках этого проекта. Среди них:

оператор FPV-дронов;

оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;

оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Напомним, недавно мы писали, что "Контракт 18-24" обновили. Что и для кого изменится, читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, почему некоторые кандидаты получают отказ.