Україна
"Контракт 18–24" — які бригади найпопулярніші

"Контракт 18–24" — які бригади найпопулярніші

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 01:30
До яких бригад найчастіше долучається молодь віком 18–24 років — відповідь офіцерки
Український військовослужбовець. Фото: Міноборони України

Молоді люди віком від 18 до 24 років, які вирішують служити за річним контрактом, найчастіше обирають чотири бригади. Йдеться про Третю штурмову, 92-у, 93-ю та 72-ю окремі бригади.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила офіцерка відділення дистанційного найму, соцмереж і взаємодії зі ЗМІ 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, молодша лейтенантка Алла Пунько.

Читайте також:

Де хоче служити молодь і яким посадам віддає перевагу 

За словами представниці центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, кандидати зазвичай цікавляться посадами розвідника, гранатометника й оператора БпЛА.

"Фронт потребує такої посади як оператор БпЛА. "Контракт 18–24: дрони" є дуже важливим і актуальним", — наголосила молодша лейтенантка.

Також вона додала, що ця посада була популярною ще до запровадження "Контракту 18–24". Операторами БпЛА стають люди різних вікових категорій, а контракт є приємним бонусом для тих, хто хотів долучитися до ЗСУ саме за цією спеціальністю.

"Спостерігаємо позитивну динаміку, і ця посада, як і сам анонс контракту, дійсно відповідає потребам фронту", — підсумувала Алла Пунько.

Нагадаємо, громадяни віком 60+ можуть укласти річний контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили. 

Також ми повідомляли, що бійців, які завершать службу за "Контрактом 18–24" до досягнення мобілізаційного віку, теж можуть мобілізувати. Винятком є молоді люди, в яких є відстрочка.

мобілізація контракт молодь військовослужбовці посада військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
