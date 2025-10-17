Видео
"Контракт 18–24" — какие бригады самые популярные

Дата публикации 17 октября 2025 01:30
обновлено: 01:30
К каким бригадам чаще всего присоединяется молодежь в возрасте 18–24 лет — ответ офицера
Украинский военнослужащий. Фото: Минобороны Украины

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые решают служить по годовому контракту, чаще всего выбирают четыре бригады. Речь идет о Третьей штурмовой, 92-й, 93-й и 72-й отдельных бригадах.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, младший лейтенант Алла Пунько.

Где хочет служить молодежь и каким должностям отдает предпочтение

По словам представительницы центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, кандидаты обычно интересуются должностями разведчика, гранатометчика и оператора БпЛА.

"Фронт нуждается в такой должности как оператор БпЛА. "Контракт 18–24: дроны" является очень важным и актуальным", — отметила младший лейтенант.

Также она добавила, что эта должность была популярной еще до введения "Контракта 18–24". Операторами БпЛА становятся люди разных возрастных категорий, а контракт является приятным бонусом для тех, кто хотел присоединиться к ВСУ именно по этой специальности.

"Наблюдаем положительную динамику, и эта должность, как и сам анонс контракта, действительно соответствует потребностям фронта", — подытожила Алла Пунько.

Напомним, граждане в возрасте 60+ могут заключить годовой контракт на военную службу. На данный момент такую процедуру уже официально запустили.

Также мы сообщали, что бойцов, которые завершат службу по "Контракту 18–24" до достижения мобилизационного возраста, тоже могут мобилизовать. Исключением являются молодые люди, у которых есть отсрочка.

