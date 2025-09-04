В Офісі президента заявили, що контракт "18-24" буде розширений на інші вікові категорії

Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив про намір найближчим часом розширити контракт "18-24" на інші вікові категорії. Це станеться після завершення необхідних експертиз на різних рівнях.

Про це Паліса заявив в інтерв'ю Суспільному.

В чому переваги контракту "18-24"

За словами Паліси, новий контракт надасть чітке уявлення про строки служби, можливості її зміни, а також певні пільги. Програма також передбачає можливість участі вже мобілізованих громадян у лавах Збройних Сил України.

Раніше Паліса прогнозував, що за контрактом "18-24" до армії зможуть приєднатися 800 тисяч українців, однак це не повністю закриє всі потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що цього року Міністерство оборони України запровадило контракт для добровольців віком 18-24 роки, які не підлягають мобілізації до 25 років. За умови виконання контракту передбачена грошова винагорода — 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачуються відразу після підписання контракту, а решта — двома частинами протягом служби. Міністерство оборони запевняє, що таких добровольців демобілізують після року служби.

Раніше повідомлялось, що у Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли про важливі нововведення, які набрали чинності з початком осені.

Нагадаємо, військові, які підписали контракт на один або два роки до досягнення 25-річного віку та звільнилися зі служби до настання мобілізаційного віку, можуть підлягати мобілізації.