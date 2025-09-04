Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Контракт "18-24" отримає розширення — які будуть переваги

Контракт "18-24" отримає розширення — які будуть переваги

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 04:30
В Офісі президента заявили, що контракт "18-24" буде розширений на інші вікові категорії
Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив про намір найближчим часом розширити контракт "18-24" на інші вікові категорії. Це станеться після завершення необхідних експертиз на різних рівнях.

Про це Паліса заявив в інтерв'ю Суспільному.

Реклама
Читайте також:

В чому переваги контракту "18-24"

За словами Паліси, новий контракт надасть чітке уявлення про строки служби, можливості її зміни, а також певні пільги.  Програма також передбачає можливість участі вже мобілізованих громадян у лавах Збройних Сил України.

Раніше Паліса прогнозував, що за контрактом "18-24" до армії зможуть приєднатися 800 тисяч українців, однак це не повністю закриє всі потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що цього року Міністерство оборони України запровадило контракт для добровольців віком 18-24 роки, які не підлягають мобілізації до 25 років. За умови виконання контракту передбачена грошова винагорода — 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачуються відразу після підписання контракту, а решта — двома частинами протягом служби. Міністерство оборони запевняє, що таких добровольців демобілізують після року служби.

Раніше повідомлялось, що у Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли про важливі нововведення, які набрали чинності з початком осені.

Нагадаємо, військові, які підписали контракт на один або два роки до досягнення 25-річного віку та звільнилися зі служби до настання мобілізаційного віку, можуть підлягати мобілізації.

ЗСУ мобілізація військовозобов'язані контракт Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації