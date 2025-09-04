Видео
Контракт "18-24" получит расширение — какие будут преимущества

Контракт "18-24" получит расширение — какие будут преимущества

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 04:30
В Офисе президента заявили, что контракт "18-24" будет расширен на другие возрастные категории
Военнослужащие ВСУ. Иллюстративное фото: Минобороны

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил о намерении в ближайшее время расширить контракт "18-24" на другие возрастные категории. Это произойдет после завершения необходимых экспертиз на разных уровнях.

Об этом Палиса заявил в интервью Суспільному.

Читайте также:

В чем преимущества контракта "18-24"

По словам Палисы, новый контракт предоставит четкое представление о сроках службы, возможности ее изменения, а также определенные льготы. Программа также предусматривает возможность участия уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных Сил Украины.

Ранее Палиса прогнозировал, что по контракту "18-24" к армии смогут присоединиться 800 тысяч украинцев, однако это не полностью закроет все потребности ВСУ.

Напомним, что в этом году Министерство обороны Украины ввело контракт для добровольцев в возрасте 18-24 года, которые не подлежат мобилизации до 25 лет. При условии выполнения контракта предусмотрено денежное вознаграждение - 1 миллион гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания контракта, а остальные - двумя частями в течение службы. Министерство обороны уверяет, что таких добровольцев демобилизуют после года службы.

Ранее сообщалось, что в Первом центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали о важных нововведениях, которые вступили в силу с началом осени.

Напомним, военные, которые подписали контракт на один или два года до достижения 25-летнего возраста и уволились со службы до наступления мобилизационного возраста, могут подлежать мобилизации.

Автор:
Виктория Козырь
