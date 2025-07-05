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Головна Мобілізація "Контракт 60+" — у ЦПД спростували фейк

"Контракт 60+" — у ЦПД спростували фейк

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 04:30
У ЦПД спростували чутки про "контракт 60+"
Фейкове повідомлення про "контракт 60+". Фото: ЦПД

У мережі поширюють інформацію про те, що в Україні нібито запустили програму "Контракт 60+". Також стверджують, що розпочалася її масштабна рекламна кампанія.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що жодної подібної рекламної кампанії в Україні немає.

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"Молоді готові гинути за мільйон гривень і бургери, а літні — за 30 тисяч гривень на місяць і безкоштовні харчі", — заявляють пропагандисти.

У ЦПД зазначають, що такі фейки є частиною інформаційно-психологічних операцій. Метою подібних чуток є дискредитація мобілізаційних заходів в України та підрив довіри до державної політики оборони.

Нагадаємо, нещодавно в мережі поширювали фейк про те, що українці, які не виїжджали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, можуть отримати 24 тисячі гривень від Верховної Ради. Насправді жодних розпоряджень щодо таких виплат парламент не ухвалював.

Також ми повідомляли, що військова частина відмовилася платити мільйон гривень за "контрактом 18–24" сержанту, який, захищаючи Батьківщину, зазнав поранення. Али оскаржити це рішення, боєць звернувся до суду.

дезінформація соцмережі фейки контракт ЦПД
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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