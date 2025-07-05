В ЦПД опровергли слухи о "контракте 60+"

Фейковое сообщение о "контракте 60+". Фото: ЦПД

В сети распространяют информацию о том, что в Украине якобы запустили программу "Контракт 60+". Также утверждают, что началась ее масштабная рекламная кампания.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что никакой подобной рекламной кампании в Украине нет.

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"Молодые готовы погибать за миллион гривен и бургеры, а старики — за 30 тысяч гривен в месяц и бесплатные продукты", — заявляют пропагандисты.

В ЦПД отмечают, что такие фейки являются частью информационно-психологических операций. Целью подобных слухов является дискредитация мобилизационных мероприятий в Украине и подрыв доверия к государственной политике обороны.

Напомним, недавно в сети распространяли фейк о том, что украинцы, которые не выезжали за границу после начала полномасштабного вторжения, могут получить 24 тысячи гривен от Верховной Рады. На самом деле никаких распоряжений о таких выплатах парламент не принимал.

Также мы сообщали, что воинская часть отказалась платить миллион гривен по "контракту 18–24" сержанту, который, защищая Родину, получил ранение. Чтоб обжаловать это решение, боец обратился в суд.