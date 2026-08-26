Як піти на контракт без візиту до ТЦК якщо є штрафи та розшук

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Громадяни, які потрапили до бази розшуку через неоновлені облікові дані все ще мають право укласти військовий контракт. Після зарахування до армії цей статус автоматично анулюється, але якщо за громадянином були закріплені штрафи, то вони не списуються і таки підлягають обов'язковій сплаті.

Роз'яснення надали Сили оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як долучитися до ЗСУ за контрактом у випадку розшуку та штрафів від ТЦК

Громадяни України, які вчасно не оновили свої облікові дані та опинилися в статусі "у розшуку", не втрачають можливості добровільно долучитися до війська. Укладання контракту для такої категорії осіб є цілком законним.

З моменту, коли людина офіційно набуває статусу чинного військовослужбовця, система автоматично скасовує її перебування у розшуку. Водночас фінансові зобов'язання перед державою не анулюються. Якщо штраф за порушення правил військового обліку був офіційно винесений до підписання документа, його все одно доведеться сплатити в повному обсязі.

Чи можна підписати контракт зі ЗСУ без участі ТЦК

Процедура оформлення на контрактну службу не вимагає обов'язкової явки до ТЦК та СП. Кандидати, які побоюються примусової мобілізації безпосередньо у будівлі військкомату, можуть скористатися альтернативними та безпечними шляхами.

Читайте також:

Документи приймають у спеціальних центрах рекрутингу або ж безпосередньо у рекрутингових підрозділах обраних військових частин. Крім того, ініціювати процес та подати відповідну заяву можна повністю дистанційно, наприклад, через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Якщо ж майбутній військовий вирішує йти оформлюватися саме через ТЦК та СП, фахівці радять підготуватися заздалегідь. Щоб гарантувати собі потрапляння на обрану посаду і не бути мобілізованим за загальною процедурою, перед візитом до центру комплектування варто отримати рекомендаційний лист від конкретної військової частини.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у соцмережах часто ширяться чутки, що ТЦК та СП нібито відбирає майно та блокує банківські картки порушникам військового обліку. Але така інформація не відповідає дійсності. Юристка пояснила, хто має повноваження на це та які порушення призводить до арешту майна.

А спеціалісти з кадрового обліку пояснили, що коли у працівника військово-облікової спеціальності є код ВОС "999", то це не зобов'язує підприємство скеровувати людину до ТЦК та СП. А ще такі співробітники зберігають повноцінне право на оформлення бронювання на стандартних умовах.