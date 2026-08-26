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Главная Мобилизация Контракт с ВСУ в розыске: придется ли платить штраф ТЦК

Контракт с ВСУ в розыске: придется ли платить штраф ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 12:20
Как заключить контракт без посещения ТЦК, если на вас наложены штрафы и вы в розыске
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Граждане, попавшие в базу розыска из-за не обновленных регистрационных данных, по-прежнему имеют право заключить военный контракт. После зачисления в армию этот статус автоматически аннулируется, но если на гражданина были наложены штрафы, то они не списываются и все равно подлежат обязательной уплате.

Разъяснения предоставили Силы обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как вступить в ВСУ по контракту в случае розыска и штрафов от ТЦК

Граждане Украины, которые своевременно не обновили свои учетные данные и оказались в статусе «в розыске», не теряют возможности добровольно вступить в армию. Заключение контракта для такой категории лиц является вполне законным.

С момента, когда человек официально приобретает статус действующего военнослужащего, система автоматически снимает с него статус «в розыске». В то же время финансовые обязательства перед государством не аннулируются. Если штраф за нарушение правил воинского учета был официально наложен до подписания документа, его все равно придется уплатить в полном объеме.

Можно ли подписать контракт с ВСУ без участия ТЦК

Процедура оформления на контрактную службу не требует обязательной явки в ТЦК и СП. Кандидаты, опасающиеся принудительной мобилизации непосредственно в здании военкомата, могут воспользоваться альтернативными и безопасными способами.

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Документы принимаютв специальных центрах рекрутинга или непосредственно в рекрутинговых подразделениях выбранных воинских частей. Кроме того, инициировать процесс и подать соответствующее заявление можно полностью дистанционно, например, через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Если же будущий военнослужащий решает оформляться именно через ТЦК и СП, специалисты советуют подготовиться заранее. Чтобы гарантировать себе попадание на выбранную должность и не быть мобилизованным по общей процедуре, перед визитом в центр комплектования стоит получить рекомендательное письмо от конкретной воинской части.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в соцсетях часто распространяются слухи о том, что ТЦК и СП якобы изымают имущество и блокируют банковские карты нарушителям воинского учета. Однако такая информация не соответствует действительности. Юрист объяснила, кто уполномочен это делать и какие нарушения приводят к аресту имущества.

А специалисты по кадровому учету пояснили, что если у работника военно-учетной специальности есть код ВОС «999», то это не обязывает предприятие направлять человека в ТЦК и СП. Кроме того, такие сотрудники сохраняют полное право на оформление бронирования на стандартных условиях.

ВСУ штрафы мобилизация ТЦК и СП розыск контракт
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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