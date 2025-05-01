Контракти для людей 60+ — військовий оцінив ідею

Мобілізовані громадяни України. Фото: "АрміяInform"

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України. Військовий Кирило Сазонов поділився своїми роздумами щодо ідеї.

Про це він повідомив у ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Сазонова, навіть у професії оператора дронів фізичне навантаження є значним.

"Це не лише пульт та окуляри, це ще й дві валізи обладнання, які треба везти з собою", — зазначив він, підкреслюючи, що робота в армії вимагає не лише технічних навичок, але й фізичної витривалості.

Він розповів, що під час виконання обов'язків оператора FPV-дронів доводиться працювати не лише з технікою, але й бути готовим до екстремальних ситуацій.

Наприклад, потрібно вміти керувати автівкою в складних умовах, а також бути готовим носити бронежилет, автомат та боєкомплект. Оператори дронів, за словами Сазонова, часто працюють на передовій, виїжджаючи на лінію фронту на відстань до 10-20 кілометрів.

Основною порадою військового стало те, що бажаючим служити краще піти добровільно, поки є можливість вибору частини та посади, а не чекати повістки або досягнення 60 років.

"Армія — це фізичне навантаження, і я роблю ставку на молодь", — зазначив Кирило.

Він вважає, що здоров’я, фізична форма та швидкість навчання у молодших солдатів значно вищі, а їхня здатність до адаптації та прийняття рішень зазвичай краща.

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