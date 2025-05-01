Контракты для людей 60+ — военный оценил идею

Мобилизованные граждане Украины. Фото: "АрмияИнформ"

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины. Военный Кирилл Сазонов поделился своими размышлениями относительно идеи.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Сазонова, даже в профессии оператора дронов физическая нагрузка является значительной.

"Это не только пульт и очки, это еще и два чемодана оборудования, которые надо везти с собой", — отметил он, подчеркивая, что работа в армии требует не только технических навыков, но и физической выносливости.

Он рассказал, что при исполнении обязанностей оператора FPV-дронов приходится работать не только с техникой, но и быть готовым к экстремальным ситуациям.

Например, нужно уметь управлять автомобилем в сложных условиях, а также быть готовым носить бронежилет, автомат и боекомплект. Операторы дронов, по словам Сазонова, часто работают на передовой, выезжая на линию фронта на расстояние до 10-20 километров.

Основным советом военного стало то, что желающим служить лучше пойти добровольно, пока есть возможность выбора части и должности, а не ждать повестки или достижения 60 лет.

"Армия — это физическая нагрузка, и я делаю ставку на молодежь", — отметил Кирилл.

Он считает, что здоровье, физическая форма и скорость обучения у младших солдат значительно выше, а их способность к адаптации и принятию решений обычно лучше.

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