Молодь, яка пройде службу у ЗСУ до 25 років, після призовного віку можна буде мобілізувати

Випуск молодих військових в Академії сухопутних військ. Фото: portal.lviv.ua

В Україні готують спеціальні військові контракти для молоді від 18 до 24 років. Контракт триватиме один рік, однак є нюанс.

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Олександр Федієнко.

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За словами нардепа, військовий, який пройде службу до 25-річного віку за контрактом матиме право звільнитись вже через рік. Однак нюанс полягає в тому, що коли така людина набуде призовного віку, вона може бути мобілізована.

Нагадаємо, відповідні нововведення в інтерв'ю Reuters анонсував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що вже найближчим часом будуть створені спеціальні умови для залучення до лав ЗСУ молоді віком від 18 до 24 років. І це не буде вважатися мобілізацією, а все відбуватиметься на умовах контрактах.

Також він розповів, що в межах контракту будуть запропоновані певні фінансові привілеї, що здатні зацікавити молодих людей. Крім того, безвідсоткові кредити і безплатне здобуття освіти.