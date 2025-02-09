Молодежь, которая пройдет службу в ВСУ до 25 лет, после призывного возраста может быть мобилизована

Выпуск молодых военных в Академии сухопутных войск. Фото: portal.lviv.ua

В Украине готовят специальные военные контракты для молодежи от 18 до 24 лет. Контракт будет длиться один год, однако есть нюанс.

Об этом в эфире "КИЇВ24" заявил народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Александр Федиенко.

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По словам нардепа, военный, который пройдет службу до 25-летнего возраста по контракту будет иметь право уволиться уже через год. Однако нюанс заключается в том, что когда такой человек достигнет призывного возраста, он может быть мобилизован.

Напомним, соответствующие нововведения в интервью Reuters анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что уже в ближайшее время будут созданы специальные условия для привлечения в ряды ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. И это не будет считаться мобилизацией, а все будет происходить на условиях контрактов.

Также он рассказал, что в рамках контракта будут предложены определенные финансовые привилегии, которые способны заинтересовать молодых людей. Кроме того, беспроцентные кредиты и бесплатное получение образования.