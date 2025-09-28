Відео
Україна
Контрактникам більше грошей та чіткі строки — а що мобілізованим

Контрактникам більше грошей та чіткі строки — а що мобілізованим

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 04:30
Планується, що контрактників мотивують більшими виплатами та чітким строком служби, заявив нардеп
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українці, які погодяться на контракт із ЗСУ, отримають підвищення виплат. Як відомо, Володимир Зеленський оголосив про пріоритетність контрактної армії з підвищеним забезпеченням, але ці виплати будуть в цікавий спосіб розподілені, а прості мобілізовані їх не отримають.

Про це в інтерв'ю "Говорить великий Львів" повідомив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Що за хитра система з виплатами за контракт із ЗСУ

 

За словами нардепа, на руки контрактник не отримає всю велику суму, а її розподілять на всі місяці служби. До того ж треба буде підписати дворічний контракт.

"Наприклад, сума складатиме два млн грн (вона ще уточнюється) і ти підписуєш контракт мінімум на два роки. Тобі ці гроші розподілять помісячно на весь строк служби. Це буде доплата до стандартного військового забезпечення, тобто додаток до зарплати", — зазначив Костенко.

За словами нардепа, таким чином держава вирішує відразу два питання: залучання військових на два роки служби й визначення чіткого строку служби людей. Також це важливий мотиваційний крок.

Але така концепція розглядається для підвищення виплат тільки для контрактників, а не для мобілізованих і чіткі терміни служби будуть тільки для тих, хто підписав контракт.

Раніше повідомлялось, що в Україні розробляються законодавчі ініціативи, що дозволять здійснити поетапний перехід ЗСУ до контрактної моделі. Для стимулювання запровадять значні матеріальні пільги.

Також Володимир Зеленський заявив, що бійцям ЗСУ можуть підвищити зарплати. Наразі обговорюється питання фінансування від ЄС.

армія військовий облік мобілізація контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
