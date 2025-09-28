Видео
Україна
Контрактникам больше денег и четкие сроки — а что мобилизованным

Контрактникам больше денег и четкие сроки — а что мобилизованным

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 04:30
Планируется, что контрактников мотивируют большими выплатами и четким сроком службы, заявил нардеп
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинцы, которые согласятся на контракт с ВСУ, получат повышение выплат. Как известно, Владимир Зеленский объявил о приоритетности контрактной армии с повышенным обеспечением, но эти выплаты будут интересным образом распределены, а простые мобилизованные их не получат.

Об этом в интервью "Говорит большой Львов" сообщил секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Читайте также:

Что за хитрая система с выплатами за контракт с ВСУ

 

По словам нардепа, на руки контрактник не получит всю большую сумму, а ее распределят на все месяцы службы. К тому же надо будет подписать двухлетний контракт.

"Например, сумма будет составлять два млн грн (она еще уточняется) и ты подписываешь контракт минимум на два года. Тебе эти деньги распределят помесячно на весь срок службы. Это будет доплата к стандартному военному обеспечению, то есть дополнение к зарплате", — отметил Костенко.

По словам нардепа, таким образом государство решает сразу два вопроса: привлечение военных на два года службы и определение четкого срока службы людей. Также это важный мотивационный шаг.

Но такая концепция рассматривается для повышения выплат только для контрактников, а не для мобилизованных и четкие сроки службы будут только для тех, кто подписал контракт.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатываются законодательные инициативы, которые позволят осуществить поэтапный переход ВСУ к контрактной модели. Для стимулирования введут значительные материальные льготы.

Также Владимир Зеленский заявил, что бойцам ВСУ могут повысить зарплаты. Сейчас обсуждается вопрос финансирования от ЕС.

