Корнієнко спрогнозував, якою буде кінцева версія законопроєкту про мобілізацію

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Парламент.ua

В Україні ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради з’явився очікуваний законопроєкт про мобілізацію. Не дивно, що він швидко став резонансним. Оскільки в ньому, зокрема, йдеться про зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував законопроєкт у розмові з Радіо Свобода.

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Три стейкхолдери

Він каже, що законопроєкт варто обговорювати на базі комітету і це не може обійтися без участі військових та Генштабу.

"Вони всі, так чи інакше, не заперечують ні щодо кількостей, ні щодо потреби, в тому, що треба люди на війну. Далі треба обговорювати, як саме вони це бачать, тому що зараз системою рекрутингу, набором людей Генштаб керує, це Сухопутні війська", — сказав він.

Корнієнко наголошує на "трьох стейкхолдерах", перші з яких — військові.

"Друге – це представники профільних комітетів. Але це що мається на увазі, наприклад, ми обговорюємо людей з обмеженнями, яких пропонується ширше призивати. Інваліди 3-ї групи, наприклад. Треба запросити лікарів, у нас це комітет здоров’я нації, треба запросити комітет соціальної політики, у нас це голова профільного комітету ВР Галина Третьякова, обговорити: скільки таких людей, скільки таких діагнозів, чи можуть ВЛК це все через себе пропустити, як це все буде. Тому що це дуже серйозні питання. Можливо, треба відмовлятися від цих категорій", — розмірковує перший заступник Ради.

І третій "стейкхолдер" — це Мінфін.

"Тому що ми бачимо за останні два дні дуже тривожні новини з їхнього боку. І їхня оцінка цих масштабів викликає питання, чи зможемо ми це подужати податками. Я хочу нагадати, що в нас армія фінансується виключно податками в Україні. Тому тут, звичайно, буде величезне питання щодо забезпечення цієї мобілізації фінансовим ресурсом", — зазначив Корнієнко.

Яким законопроєкт може бути "на виході"

На запитання, чи підтримуватиме він законопроєкт, Корнієнко каже, що це залежатиме від того, яка версія буде на виході.

"Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона буде відрізнятися від того, що уряд вніс. Напевно, це буде якась версія "комітетська", так звана, де беруться кілька альтернативних законопроєктів і виробляється спільна редакція", — прогнозує перший заступник Ради.

Також він каже, що під час воєнного стану держава може обмежувати певні права, і ми це зробили ще 24 лютого.

"Я думаю, що треба їх теж окремо критично розглянути. Я тут би спирався на думку людей, які працюють більше з конституційним правом", — додав він.

Чи обмежуть норми права громадян

Юристи наввипередки коментують запропонований законопроєкт та наголошують, що він, мовляв, обмежує право громадян.

"Під час воєнного стану держава може обмежувати певні права, і ми це зробили ще 24 лютого. В голосуваннях про введення в дії указів про воєнний стан. Але тут вчора ми чули позицію, наприклад, омбудсмена. Це наш орган Верховної Ради, тому ми можемо йому довіряти. Йому, до речі, суспільство довіряє більше, ніж Верховній Раді. І я би спирався більше на думку профільних спільнот. Треба ще нам не забувати ніколи, що будь-які сильні обмеження в нашому суспільстві, в нашій правовій культурі, як правило, приводять до двох речей. Або до корупції, або до способів обходу цих обмежень", — прокоментував законопроєкт перший застурник Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, військовозоб'язаний, який доглядає батьків з інвалідністю, може отримати відстрочку від мобілізації. Однак у цьому є певні нюанси. Про те, як діяти в такому випадку згідно законодавства, йдеться на порталі "Юристи.UA".