Корниенко спрогнозировал, какой будет конечная версия законопроекта о мобилизации

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: Парламент.ua

В Украине вечером 25 декабря на сайте Верховной Рады появился ожидаемый законопроект о мобилизации. Неудивительно, что быстро стал резонансным. Поскольку в нем, в частности, речь идет об уменьшении предельного возраста призывников с 27 до 25 лет.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал законопроект в разговоре с Радио Свобода.

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Три стейкхолдера

Он говорит, что законопроект следует обсуждать на базе комитета и это не может обойтись без участия военных и Генштаба.

"Они все, так или иначе, не отрицают ни относительно количеств, ни необходимости, в том, что нужно люди на войну. Далее нужно обсуждать, как именно они это видят, потому что сейчас системой рекрутинга, набором людей Генштаб управляет, это Сухопутные войска" , — сказал он.

Корниенко отмечает "трех стейкхолдерах", первые из которых — военные.

"Второе – это представители профильных комитетов. Но это подразумеваемое, например, мы обсуждаем людей с ограничениями, которых предлагается шире призывать. Инвалиды 3-й группы, например. Надо пригласить врачей, у нас это комитет здоровья нации, надо пригласить комитет социальной политики, у нас это глава профильного комитета ВР Галина Третьякова, обсудить: сколько таких людей, сколько таких диагнозов, могут ли ВЛК это через себя пропустить, как это все будет, потому что это очень серьезные вопросы. от этих категорий ", — рассуждает первый заместитель Совета.

И третий "стейкхолдер" — это Минфин.

"Потому что мы видим за последние два дня очень тревожные новости с их стороны. И их оценка этих масштабов вызывает вопрос, сможем ли мы это справиться с налогами. Я хочу напомнить, что у нас армия финансируется исключительно налогами в Украине. Поэтому здесь, конечно, будет огромный вопрос обеспечения этой мобилизации финансовым ресурсом", — отметил Корниенко.

Каким законопроект может быть "на выходе"

На вопрос, будет ли он поддерживать законопроект, Корниенко говорит, что это будет зависеть от того, какая версия будет на выходе.

"Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло. Наверное, это будет какая-то версия "комитетская", так называемая, где берутся несколько альтернативных законопроектов и производится общая редакция", — прогнозирует первый заместитель Совета.

Также он говорит, что во время военного положения государство может ограничивать определенные права, и мы это сделали еще 24 февраля.

"Я думаю, что надо их тоже отдельно критически рассмотреть. Я здесь опирался бы на мнение людей, которые работают больше с конституционным правом", — добавил он.

Ограничат ли нормы права граждан

Юристы наперегонки комментируют предложенный законопроект и подчеркивают, что он, мол, ограничивает право граждан.

"Во время военного положения государство может ограничивать определенные права, и мы это сделали еще 24 февраля. В голосованиях о введении в действие указов о военном положении. Но здесь вчера мы слышали позицию, например, омбудсмена. Это наш орган Верховной Рады, поэтому мы можем ему доверять.Ему, кстати, общество доверяет больше, чем Верховной Раде.И я бы опирался больше на мнение профильных сообществ.Нужно еще нам не забывать никогда, что любые сильные ограничения в нашем обществе, в нашей правовой культуре, как правило , приводят к двум вещам. Либо к коррупции, либо к способам обхода этих ограничений" , — прокомментировал законопроект первый застурщик Верховной Рады Александр Корниенко.

Напомним, военнообязанный, ухаживающий за родителями с инвалидностью, может получить отсрочку от мобилизации. Однако в этом есть некоторые нюансы. О том, как поступать в таком случае согласно законодательству, говорится на портале "Юристи.UA".