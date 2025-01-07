Згідно із законом, 90% поліцейських заброньовані, але частину з них можуть мобілізувати

Мобілізовані поліцейські. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В законодавство України внесено суттєві зміни стосовно порядку мобілізації працівників Національної поліції. Згідно з цим законом, працівники Національної поліції переведені зі спеціального на загальний військовий облік.

Подробиці повідомляють Економічні новини.

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Згідно із законом, не передбачається автоматичної мобілізації всіх представників цієї структури. І хоча закон скасував право на відстрочку для працівників поліції, однак більшість правоохоронців підлягає бронюванню.

Рішенням Кабінету Міністрів України 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції було заброньовано. Це означає, що лише 10% працівників поліції, які підпадають під мобілізацію, можуть бути залучені до несення служби у бойових частинах, таких як бригада "Лють" або три додаткові бойові бригади Національної поліції.

Крім того, бронюванню від мобілізації підлягають працівники органів державної влади, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури та судів, Бюро економічної безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також підприємства критично важливі для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Таким чином, нове законодавство спрямоване на упорядкування процесу мобілізації та забезпечення ефективної взаємодії між правоохоронними органами та територіальними центрами комплектування в умовах воєнного стану.

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