По закону, 90% полицейских забронированы, но часть из них могут мобилизовать

Мобилизованные полицейские. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В законодательство Украины внесены существенные изменения относительно порядка мобилизации работников Национальной полиции. Согласно этому закону, работники Национальной полиции переведены со специального на общий воинский учет.

Подробности сообщают Экономические новости.

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Согласно закону, не предусматривается автоматической мобилизации всех представителей этой структуры. И хотя закон отменил право на отсрочку для работников полиции, однако большинство правоохранителей подлежит бронированию.

Решением Кабинета Министров Украины 90% личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции было забронировано. Это означает, что только 10% работников полиции, которые подпадают под мобилизацию, могут быть привлечены к несению службы в боевых частях, таких как бригада "Ярость" или три дополнительные боевые бригады Национальной полиции.

Кроме того, бронированию от мобилизации подлежат работники органов государственной власти, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры и судов, Бюро экономической безопасности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также предприятия критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, новое законодательство направлено на упорядочение процесса мобилизации и обеспечение эффективного взаимодействия между правоохранительными органами и территориальными центрами комплектования в условиях военного положения.

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