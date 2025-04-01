Підприємства мають поновити бронювання з 1 по 3 квітня і люди побоюються, що їх заберуть у ТЦК

Перевірка документів ТЦК. Ілюстративне фото: Скриншот

Деякі підприємства втрачають бронь через термін її поновлення (з 1 по 3 квітня). У них є 72 години, щоб знову перебронювати своїх працівників і ці три доби є критичними для військовозобов'язаних.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Вікторія Гриб.

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За словами Гриб, як раз ці 72 години є критичними для потенційних мобілізованих, адже поки йде процес поновлення даних у них великі шанси опинитись в ТЦК.

"Люди бояться, що 72 години будуть використовуватись працівниками ТЦК, щоб встигнути якомога більше мобілізувати таких втративших бронювання робітників. Не можна такого робити. Бронь є бронь! Якщо ці люди працюють на обороноздатність, то як ми можемо допускати такі речі?", — каже Вікторія Гриб.

Вона також нагадала: ті, хто тікають або бояться мобілізації, не стануть мотивованими воїнами. І заганяти їх силоміць — хибний шлях.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати розшук, оголошений територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати розшук від ТЦК дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.