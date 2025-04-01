Предприятия должны возобновить бронирование с 1 по 3 апреля и люди опасаются, что их заберут у ТЦК

Проверка документов ТЦК. Иллюстративное фото: Скриншот

Некоторые предприятия теряют бронь из-за срока ее обновления (с 1 по 3 апреля). У них есть 72 часа, чтобы снова перебронировать своих работников и эти трое суток являются критическими для военнообязанных.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардеп Виктория Гриб.

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По словам Гриб, как раз эти 72 часа являются критическими для потенциальных мобилизованных, ведь пока идет процесс обновления данных у них большие шансы оказаться в ТЦК.

"Люди боятся, что 72 часа будут использоваться работниками ТЦК, чтобы успеть как можно больше мобилизовать таких потерявших бронирование рабочих. Нельзя такого делать. Бронь есть бронь! Если эти люди работают на обороноспособность, то как мы можем допускать такие вещи?", — говорит Виктория Гриб.

Она также напомнила: те, кто убегают или боятся мобилизации, не станут мотивированными воинами. И загонять их силой - ложный путь.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить розыск, объявленный территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли отменить розыск от ТЦК дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.