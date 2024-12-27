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Критичність підприємства скасовано — що буде з бронюванням

27 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скасування статусу критично важливого підприємства - продовження бронювання на таких підприємствах
Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: Varta1
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після завершення терміну дії критичної важливості підприємства для вітчизняної економіки воно більше не зможе бронювати своїх працівників. А у тих працівників, які уже матимуть бронювання, воно перестане діяти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Працівники українських підприємств, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бути заброньованими від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює у такому підприємстві.

"Чи буде автоматичне продовження бронювання на один місяць для працівників підприємства, критичність якого спливає 30 грудня 2024 року?" — поцікавився громадянин.

Що буде з бронюваннями

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що на таких підприємствах у працівників виникнуть проблеми.

"Підприємство, яке не визначено критично важливим, не має права на бронювання працівників", — підкреслив юрист.

Тому, пояснив Айвазян, навіть якщо такому громадянину продовжать бронювання, воно буде діяти рівно до 30 грудня 2024 року — тобто до моменту, поки підприємство матиме статус критично важливого.

Нагадаємо, ми раніше писали, як визначаються критично важливі підприємства, працівники яких бронюються від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, який саме документ визначає критичність підприємства.

критична інфраструктура мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

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