Отмена статуса критически важного предприятия – продолжение бронирования на таких предприятиях

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: Varta1

После истечения срока действия критической важности предприятия для отечественной экономики оно больше не сможет бронировать своих работников. А у тех работников, у которых уже будет бронирование, оно перестанет действовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Истекает срок критической важности

Работники украинских предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики, имеют право быть забронированными от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, работающий на таком предприятии.

"Будет ли автоматическое продление бронирования на один месяц для работников предприятия, критичность которого истекает 30 декабря 2024 года?" — поинтересовался гражданин.

Что будет с бронированием

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что на таких предприятиях у работников возникнут проблемы.

"Предприятие, не определенное критически важным, не имеет права на бронирование работников", — подчеркнул юрист.

Поэтому, объяснил Айвазян, даже если такому гражданину продолжат бронирование, она будет действовать ровно до 30 декабря 2024 года, то есть до момента, пока предприятие будет иметь статус критически важного.

Напомним, мы раньше писали, как определяются критически важные предприятия, работники которых бронируются от мобилизации.

Также мы сообщали о том, какой именно документ определяет критичность предприятия.