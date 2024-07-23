Бронювання працівників критично важливих підприємств, куди подавати списки

Перевірка списків. Фото: prozoro.net.ua

Підприємства, визнані критично важливими для української економіки, мають скласти списки працівників, яких вони хочуть забронювати від мобілізації. Ці списки подаються до центральних органів державної влади, а також у Міноборони та Мінстратегпром.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Куди подаються списки

Процес бронювання починається з оформлення і подання списків працівників, яких критично важливі для української економіки підприємства хочуть забронювати від мобілізації.

Списки подаються до різних державних установ. Наприклад, підприємства, установи та організації, визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань, подають списки до центральних органів державної влади.

Які міністерства перевіряють списки

Крім того, списки на бронювання подаються також до двох міністерств.

Йдеться про Міністерства оборони та стратегічних галузей економіки, які визначають критичну важливість тих чи інших підприємств для ЗСУ та економіки України у воєнний період.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.