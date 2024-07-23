Бронирование работников критически важных предприятий, куда подавать списки

Проверка списков. Фото: prozoro.net.ua

Предприятия, признанные критически важными для украинской экономики, должны составить списки работников, которых они хотят забронировать от мобилизации. Эти списки подаются в центральные органы государственной власти, а также в Минобороны и Минстратегпром.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Куда подаются списки

Процесс бронирования начинается с оформления и представления списков работников, которые критически важные для украинской экономики предприятия хотят забронировать от мобилизации.

Списки подаются в разные государственные учреждения. Например, предприятия, учреждения и организации, определенные критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований, представляют списки в центральные органы государственной власти.

Какие министерства проверяют списки

Кроме того, списки на бронирование подаются также в два министерства.

Речь идет о Министерстве обороны и стратегических отраслях экономики, определяющих критическую важность тех или иных предприятий для ВСУ и экономики Украины в военный период.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Добавим, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.