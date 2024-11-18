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Куди звертатися у разі втрати посвідчення УБД — порядок дій

18 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Втрата посвідчення УБД — де його відновити та які документи потрібні
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які мають статус учасника бойових дій, мають обов'язково мати посвідчення, що підтверджує право на пільги та інші преференції. Проте, стаються випадки, коли військовий втрачає документ або його якість псується. У такому випадку посвідчення УБД потрібно відновити.

Як це зробити та куди звертатися, читайте далі на Новини.LIVE.

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Як відновити посвідчення УБД

Якщо громадянин досі несе військову службу, то потрібно подати рапорт на командира військової частини. Зразки рапортів можна знайти за цим посиланням.

Проте, якщо людина вже звільнена з військової служби, то слід звернутися до ТЦК та СП, де вона перебуває на обліку. Крім того, можна звернутися до Мінветеранів, якщо статус УБД надавала міжвідомча комісія. 

Які документи треба подати у разі втрати чи викрадення посвідчення УБД

  • документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;
  • опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, а також серії та номера посвідчення);
  • копія втраченого (викраденого) посвідчення (якщо є);
  • лист талонів та його копія;
  • копія паспорта (перша сторінка, як документ у формі книжечки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері (зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки).

Які документи треба подати у разі непридатності до використання посвідчення УБД

  • пошкоджене посвідчення;
  • лист талонів;
  • копія паспорта (перша сторінка, як документ у формі книжечки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері (зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки).

Посвідчення УБД знищене під час обстрілів

Якщо посвідчення УБД було знищене внаслідок обстрілів, то військова частина має провести службове розслідування і на підставі нього розпочинати процес відновлення. У такій ситуації від військового знадобиться лише дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см на матовому папері. 

Нагадаємо, члени сім'ї військового, який має статус учасника бойових дій, мають право на пільги та соціальні гарантії

Також учасники бойових дій мають деякі трудові пільги та привілеї

мобілізація документи ТЦК та СП УБД посвідчення

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