Утрата удостоверения УБД – где его восстановить и какие документы нужны

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Армія.Inform

Граждане, имеющие статус участника боевых действий, должны иметь удостоверение, подтверждающее право на льготы и другие преференции. Однако случаются, когда военный теряет документ или его качество портится. В таком случае удостоверение УБД необходимо восстановить.

Как это сделать и куда обращаться, читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие восстановить удостоверение УБД

Если гражданин до сих пор несет военную службу, нужно подать рапорт на командира воинской части. Образцы рапортов можно найти по этой ссылке.

Однако если человек уже уволен с военной службы, то следует обратиться в ТЦК и СП, где состоит на учете. Кроме того, можно обратиться в Минветераны, если статус УБД предоставляла межведомственная комиссия.

Какие документы следует подать в случае потери или похищения удостоверения УБД

документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере (похищения) удостоверения;

опубликовано объявление в печатных средствах массовой информации о недействительности утраченного (похищенного) удостоверения (с указанием фамилии, имени и отчества, а также серии и номера удостоверения);

копия утраченного (похищенного) удостоверения (если есть);

письмо талонов и их копия;

копия паспорта (первая страница как документ в форме книжечки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге (изображение лица должно занимать 65-70% фотографии).

Какие документы следует подать в случае непригодности к использованию удостоверения УБД

поврежденное удостоверение;

письмо талонов;

копия паспорта (первая страница как документ в форме книжечки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге (изображение лица должно занимать 65-70% фотографии).

Удостоверение УБД уничтожено при обстреле

Если удостоверение УБД было уничтожено в результате обстрелов, воинская часть должна провести служебное расследование и на основании него начинать процесс восстановления. В такой ситуации от военного понадобится всего две цветные фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге.

Напомним, члены семьи военного, имеющего статус участника боевых действий, имеют право на льготы и социальные гарантии.

Также участники боевых действий имеют некоторые трудовые льготы и привилегии.