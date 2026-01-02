Відео
Купують або пакують силою — Чмут про мобілізацію окупантів у РФ

Купують або пакують силою — Чмут про мобілізацію окупантів у РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 01:30
Чмут пояснив, чому росіяни продовжують йти на війну — їх або купують, або примушують
Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Кадр з інтерв'ю

Москва знайшла ефективний спосіб поповнювати армію — гроші. Кремль просто купує своїх громадян, а тих, хто не продається, забирають примусово.

Таку думку в інтерв'ю проєкту "ДИВИСЬ" висловив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Читайте також:

Смерть заради "Лади"

Експерт розклав російську мобілізацію на два паралельні процеси. Перший і головний фактор — фінансовий. Люди йдуть вмирати свідомо.

Чмут наголошує: росіяни розуміють ризики. Вони знають, що, швидше за все, додому не повернуться. Але йдуть. Причина банальна — бідність.

"Іншого шансу в житті отримати такі кошти, вийти з кредитів, купити житло, пороздавати борги, купити "Ладу" і так далі у них не буде", — пояснив волонтер. Гроші перемагають інстинкт самозбереження.

Примус і ресурс

Але працює не тільки "пряник". Силові методи нікуди не зникли. За словами Чмута, російські військкоми продовжують масово "пакувати" людей. Використовують усе: від обману та пустих обіцянок до фізичного примусу.

Кремль може собі це дозволити. Людський ресурс для Росії залишається розхідним матеріалом.

"Маючи 140 мільйонів населення, де плюс-мінус 10 мільйонів нічого не вартують", — резюмував Тарас Чмут. 

Кремлівський диктатор Володимир Путін у новорічному зверненні дав зрозуміти, що не хоче миру. Він закликав співгромадян підтримувати агресію проти України.

Нагадаємо, про ворожу налаштованість Кремля нещодавно висловився й прем'єр-міністри Бельгії. Він заявив, що Путін готовий і далі посилати росіян на смерть.

росія Мобілізація в росії мобілізація війна в Україні військовозобов'язані Тарас Чмут
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
