Чмут объяснил, почему россияне продолжают идти на войну - их либо покупают, либо принуждают

Покупают или пакуют силой — Чмут о мобилизации оккупантов в РФ
Москва нашла эффективный способ пополнять армию — деньги. Кремль просто покупает своих граждан, а тех, кто не продается, забирают принудительно.
Такое мнение в интервью проекту "ДИВИСЬ" высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Смерть ради "Лады"
Эксперт разложил российскую мобилизацию на два параллельных процесса. Первый и главный фактор — финансовый. Люди идут умирать сознательно.
Чмут отмечает: россияне понимают риски. Они знают, что, скорее всего, домой не вернутся. Но идут. Причина банальна — бедность.
"Другого шанса в жизни получить такие средства, выйти из кредитов, купить жилье, раздать долги, купить "Ладу" и так далее у них не будет", — пояснил волонтер. Деньги побеждают инстинкт самосохранения.
Принуждение и ресурс
Но работает не только "пряник". Силовые методы никуда не исчезли. По словам Чмута, российские военкомы продолжают массово "паковать" людей. Используют все: от обмана и пустых обещаний до физического принуждения.
Кремль может себе это позволить. Человеческий ресурс для России остается расходным материалом.
"Имея 140 миллионов населения, где плюс-минус 10 миллионов ничего не стоят", — резюмировал Тарас Чмут.
Кремлевский диктатор Владимир Путин в новогоднем обращении дал понять, что не хочет мира. Он призвал сограждан поддерживать агрессию против Украины.
Напомним, о враждебном настрое Кремля недавно высказался и премьер-министр Бельгии. Он заявил, что Путин готов и дальше посылать россиян на смерть.
