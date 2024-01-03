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Лебіга та інші блогери мають піти до ТЦК та пройти ВЛК, — військові

3 січня 2024 23:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лебіга та інші блогери мають піти до ТЦК та пройти ВЛК, — військові
Блогер Михайло Лебіга. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські блогери та інфлюєнсери повинні піти в територіальний центр комплектування та пройти військово-лікарську комісію, адже їм варто показати людям власний приклад. Зокрема, йдеться про Мішу Лебігу.

Про це сказали ведучі проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" "Про війну" — заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат".

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Блогери повинні піти в ТЦК

"Ми не говоримо про те, щоб одразу піти на фронт і стріляти, або в "учебку", а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК. І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військкомати, чого ви від нас взагалі хочете?" — каже Коваленко.

За його словами, з Мішею та з усіма іншими інфлюєнсерами має працювати держава, яка повинна говорити та пояснювати. Він каже, можливо це хтось від Генштабу має бути або хтось інший.

"І просто казати: "Нам це дуже важливо історично, бо ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти, всі чомусь думають, що ми обов'язково виграємо… Важливо, щоб ви також, бо аудиторія у вас велика, просувати ті якості та цінності, які будуть стимулювати людей іти в армію… Їх треба збирати, треба говорити постійно, не вказувати, що вони мають робити, але інтелектуально доносити свою думку і вони точно будуть прислухатися, я впевнений, що багато інфлюєнсерів дуже давно зацікавлені в роботі з державою і на благо держави", — наголосив заступник керівника ЦПД.

Дмитро "Доцент" зазначив, що вони з Коваленком є голосом звичайних військових. Він звернувся до українських військових із таким закликом:

"Хлопці, у вас багатотисячна або мільйонна аудиторія, треба показувати молоді приклад країни, яка бореться за виживання своєї нації. Потрібно реально розуміти, що веселитися, бухать — все це класно, і впевнений, що хлопці і дівчата, які зараз знаходяться на фронті, теж не проти приїхати відсвяткувати весело Новий рік, відпочити. Все це класно, але потім, після війни, виграної війни. Тому ми звертаємося з Андрієм до всіх таких інфлюєнсерів. Люди, ви лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити".

Коваленко закликав Мішу Лебігу та інших інфлюєнсерів показати свій приклад. Для цього потрібно пройти ВЛК. За його словами, їм це додасть класну аудиторію, а вони зроблять користь для держави.

Він також каже, що його здивувала блогерка і інфлюєнсер Раміна.

"Вона написала про закон про мобілізацію: "Вважаю, що мають воювати всі. Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна", — каже Коваленко.

Він зазначив, що пам'ятає, чим вона займалася до широкомасштабного вторгнення.

"Пам'ятаю, які гості в неї були, на яку аудиторію вона працювала. І от вона поїхала до третьої штурмової. Познайомилася з хлопцями, пройнялася оцим духом, вона побачила все зсередини, вона лякалася в Бахмуті цих вибухів, тоді доволі смішний у неї випуск був… Після цього вона постійно туди їздить і вона стала дуже адекватно на цю ситуацію дивитися", — додав Коваленко.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла закликала учасників "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України

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