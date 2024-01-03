Лебига и другие блогеры должны пойти в ТЦК и пройти ВВК, — военные

Блогер Михаил Лебига. Фото: скриншот из видео

Украинские блогеры и инфлюенсеры должны пойти в территориальный центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию, ведь им следует показать людям собственный пример. В частности, речь идет о Мише Лебиге.

Об этом сказали ведущие проекта Центра противодействия дезинформации при СНБО и "Укринформе" "О войне" — заместитель руководителя ЦПД, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат".

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"Мы не говорим о том, чтобы сразу пойти на фронт и стрелять, или в "учебку", а просто сходить обновить свои данные, пройти ВВК. И тут заходит человек, например Миша Лебига, и у него в сторис постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный тип жизни, и молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы, чего вы от нас вообще хотите?" — говорит Коваленко.

По его словам, с Мишей и со всеми другими инфлюенсерами должно работать государство, которое должно говорить и объяснять. Он говорит, возможно это кто-то от Генштаба должен быть или кто-то другой.

"И просто говорить: "Нам это очень важно исторически, потому что мы можем не вывезти эту войну, реально можем не вывезти, все почему-то думают, что мы обязательно выиграем... Важно, чтобы вы также, потому что аудитория у вас большая, продвигать те качества и ценности, которые будут стимулировать людей идти в армию... Их надо собирать, надо говорить постоянно, не указывать, что они должны делать, но интеллектуально доносить свое мнение и они точно будут прислушиваться, я уверен, что многие инфлюенсеры очень давно заинтересованы в работе с государством и на благо государства", — отметил заместитель руководителя ЦПД.

Дмитрий "Доцент" отметил, что они с Коваленко являются голосом обычных военных. Он обратился к украинским военным с таким призывом:

"Ребята, у вас многотысячная или миллионная аудитория, надо показывать молодежи пример страны, которая борется за выживание своей нации. Нужно реально понимать, что веселиться, бухать — все это классно, и уверен, что ребята и девушки, которые сейчас находятся на фронте, тоже не против приехать отпраздновать весело Новый год, отдохнуть. Все это классно, но потом, после войны, выигранной войны. Поэтому мы обращаемся с Андреем ко всем таким инфлюенсерам. Люди, вы лидеры мнений, обращайте внимание молодежи на то, что сейчас мы должны сделать все для того, чтобы в первую очередь потом наши дети не воевали, и чтобы наши дети в принципе были живы и им было где жить".

Коваленко призвал Мишу Лебигу и других инфлюенсеров показать свой пример. Для этого нужно пройти ВВК. По его словам, им это добавит классную аудиторию, а они принесут пользу государству.

Он также говорит, что его удивила блогер и инфлюенсер Рамина.

"Она написала о законе о мобилизации: "Считаю, что должны воевать все. Даже я, если надо будет. А как вы думали? Это война. Реальная война", — говорит Коваленко.

Он отметил, что помнит, чем она занималась до широкомасштабного вторжения.

"Помню, какие гости у нее были, на какую аудиторию она работала. И вот она поехала в третью штурмовую. Познакомилась с ребятами, прониклась этим духом, она увидела все изнутри, она пугалась в Бахмуте этих взрывов, тогда довольно смешной у нее выпуск был... После этого она постоянно туда ездит и она стала очень адекватно на эту ситуацию смотреть", — добавил Коваленко.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.