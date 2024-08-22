Мобілізація в Україні — які види повісток ТЦК можуть вручити на вулиці

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. А отже, військовозобов'язаних чоловіків все ще призивають на військову службу задля захисту країни від російських окупантів. У цей період група оповіщення ТЦК може зупиняти громадян на вулиці, перевіряти дані й вручати їм повістки. Проте, є лише два види цього документу, які можна вручати будь-де.

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Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на сервісі юридичних консультацій "Юристи. UA".

Так, за словами правознавця, навіть якщо військовозобов'язана особа має при собі військово-обліковий документ, оновила свої військово-облікові дані вчасно, але давно не проходила військово-лікарську комісію, то працівники ТЦК можуть виписати їй виключно один з двох видів повісток:

на уточнення даних;

на проходження ВЛК.

Тож, такий документ як мобілізаційне розпорядження або як його ще називають бойову повістку виписати прямо на вулиці не мають право.

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Юрій Айвазян додав, що у ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Із зазначеною метою представники ТЦК, органів охорони держкордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби та поліція можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до відповідного електронного реєстру.

Раніше ми повідомляли, чи законно викликати військовозобов'язаних чоловіків до ТЦК телефоном.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує українцям за відмову від повістки.

Також ми інформували, що у застосунку Резерв+ можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.