Мобилизация в Украине — какие виды повесток ТЦК могут вручить на улице

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Следовательно, военнообязанных мужчин все еще призывают на военную службу для защиты страны от российских оккупантов. В этот период группа оповещения ТЦК может останавливать граждан на улице, проверять данные и вручать им повестки. Однако есть только два вида этого документа, которые можно вручать где угодно.

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Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на сервисе юридических консультаций "Юристы. UA".

Так, по словам правоведа, даже если военнообязанное лицо имеет при себе военно-учетный документ, обновило свои военно-учетные данные вовремя, но давно не проходило военно-врачебную комиссию, то работники ТЦК могут выписать ему исключительно один из двух видов повесток:

на уточнение данных;

на прохождение ВВК.

Такой документ как мобилизационное распоряжение или как его еще называют боевую повестку выписать прямо на улице не имеют права.

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Юрий Айвазян добавил, что в ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан к воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.

С указанной целью представители ТЦК, органов охраны госграницы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полиция могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к соответствующему электронному реестру.

Ранее мы сообщали, законно ли вызывать военнообязанных мужчин в ТЦК по телефону.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит украинцам за отказ от повестки.

Также мы информировали, что в приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК.