Мобилизация в Украине — какие виды повесток ТЦК могут вручить на улице

Только два вида повесток могут вручить на улице работники ТЦК
Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Следовательно, военнообязанных мужчин все еще призывают на военную службу для защиты страны от российских оккупантов. В этот период группа оповещения ТЦК может останавливать граждан на улице, проверять данные и вручать им повестки. Однако есть только два вида этого документа, которые можно вручать где угодно.
Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на сервисе юридических консультаций "Юристы. UA".
Так, по словам правоведа, даже если военнообязанное лицо имеет при себе военно-учетный документ, обновило свои военно-учетные данные вовремя, но давно не проходило военно-врачебную комиссию, то работники ТЦК могут выписать ему исключительно один из двух видов повесток:
- на уточнение данных;
- на прохождение ВВК.
Такой документ как мобилизационное распоряжение или как его еще называют боевую повестку выписать прямо на улице не имеют права.
Юрий Айвазян добавил, что в ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан к воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.
С указанной целью представители ТЦК, органов охраны госграницы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полиция могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к соответствующему электронному реестру.
Ранее мы сообщали, законно ли вызывать военнообязанных мужчин в ТЦК по телефону.
Напомним, мы писали, какое наказание грозит украинцам за отказ от повестки.
Также мы информировали, что в приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК.
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